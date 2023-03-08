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The Guardian: Лондон лишат возможности участвовать в инициативе ЕС по оружию для Украины

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Alberto Pezzali/AP

Великобритания не будет принимать участие в инициативе Евросоюза по закупкам оружия для Украины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующий документ ЕС.

«Британскую оборонную промышленность лишат возможности получить прибыль от значительного увеличения расходов ЕС на вооружение для Украины...», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Брюссель готовит массовый заказ на боеприпасы для Украины, однако в нем смогут поучаствовать только концерны из Евросоюза и Норвегии.

Согласно инициативе, странам ЕС будет предложено передать Украине имеющиеся у них снаряды. Взамен Брюссель сможет им возместить до 90% стоимости переданного.

Ранее сообщалось, что силы спецназа, сотрудники разведки и МИД Великобритании в настоящее время занимаются поиском боеприпасов для Украины по всему миру. Об этом рассказало издание Express со ссылкой на источники.

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