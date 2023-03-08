Алиев заявил, что большая часть нового соглашения между Азербайджаном и ЕС согласована

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что большая часть нового соглашения между республикой и Европейским союзом (ЕС) уже согласована. Об этом глава государства сказал по итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Баку, передает «Интерфакс».

По словам Алиева, Азербайджан уже «подписал или принял декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью членами ЕС».

Азербайджанский лидер назвал это хорошей платформой, по которой Баку и Европейская комиссия ведут переговоры.

«Большая часть соглашения уже согласована. Поэтому нам нужно сделать последние шаги. Надеюсь, скорее мы сделаем это раньше, чем позже», — сказал президент Азербайджана.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что нормализация между Арменией и Азербайджаном не должна стать заложницей конкуренции между Европейским союзом и Россией.