Генсек НАТО Столтенберг допустил переход Артемовска под контроль России в ближайшие дни

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает падение Артемовска (украинское название Бахмут) и переход его под российский контроль в ближайшие дни. Об этом он заявил на встрече министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме, сообщает ТАСС.

«Мы не можем исключить, что Бахмут падет в течение ближайших дней», — сказал он.

Столтенберг отметил, что это «необязательно станет переломным моментом в войне, но это подтверждает необходимость оказания срочной помощи Украине».

По его словам, странам НАТО не нужно недооценивать Россию и добавил, что альянс должен продолжать поддерживать Украину.

8 марта сообщалось, что командующий восточной группировкой Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский прибыл в Артемовск в четвертый раз за последние две недели.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в Артемовске так как, по его словам, город не должен быть оцеплен.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы взяли под контроль всю восточную часть Артемовска.