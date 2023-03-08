DPA: ФРГ обыскала судно, которое может быть причастно к взрывам на «Северных потоках»

Германия в январе этого года провела обыски на судне, которое могло иметь отношение к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на Генеральную прокуратуру в Карлсруэ.

Отмечается, что судно, в частности, могло доставить взрывчатку к ниткам газопроводов в Балтийском море.

Информации о принадлежности судна или итогах обысков не приводится.

Накануне американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток». В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.

Позднее британская газета Times заявила, что cпецслужбы Запада давно знали про украинский след диверсий на «Северных потоках».