Советник Байдена Салливан призвал конгресс США разрешить правительству запрет на TikTok

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом призывает конгресс страны принять проект, позволяющий правительству запретить китайское приложение TikTok, передает CNBC.

Отмечается, что проект двухпартийной группы сенаторов дает министру торговли расширенные полномочия в отношении технологических компаний из Китая, России, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы.

Салливан заявил, что Белый дом настроен на продолжение работы с представителями Демократической и Республиканской партий над соответствующим законопроектом и призывает конгресс реагировать оперативно, чтобы направить документ на стол президента.

Советник добавил, что закон позволит американскому руководству задействовать новые инструменты для реагирования на риски национальной безопасности, исходящие от высокотехнологичных проектов. Они действуют внутри Соединенных Штатов, что позволит иностранным правительствам использовать их в своих целях.

Ранее сообщалось, что британскому спецназу запретили использовать TikTok из-за опасений шпионажа.