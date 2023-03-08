Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Советник Байдена Салливан призвал конгресс США разрешить правительству запрет на TikTok

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом призывает конгресс страны принять проект, позволяющий правительству запретить китайское приложение TikTok, передает CNBC.

Отмечается, что проект двухпартийной группы сенаторов дает министру торговли расширенные полномочия в отношении технологических компаний из Китая, России, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы.

Салливан заявил, что Белый дом настроен на продолжение работы с представителями Демократической и Республиканской партий над соответствующим законопроектом и призывает конгресс реагировать оперативно, чтобы направить документ на стол президента.

Советник добавил, что закон позволит американскому руководству задействовать новые инструменты для реагирования на риски национальной безопасности, исходящие от высокотехнологичных проектов. Они действуют внутри Соединенных Штатов, что позволит иностранным правительствам использовать их в своих целях.

Ранее сообщалось, что британскому спецназу запретили использовать TikTok из-за опасений шпионажа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть