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Представитель МИД России Захарова заявила, что «унять» Борреля могут только врачи

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уверена, что «унять» главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля могут только врачи.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин призвал «унять» главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля после его слов о принятии в Грузии закона об иностранных агентах.

«Унять Борреля невозможно - мы не врачи», — написала Захарова в своем Telegram-канале, отвечая на призыв сенатора.

Ранее Мария Захарова прокомментировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что принятый в Грузии закон об иностранных агентах несовместим с ценностями Европейского союза. По ее словам, после этого стало понятно, «почему США еще не в Европейском союзе».

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уверен, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для страны.

Накануне в Тбилиси полиция разогнала митингующих против принятия закона об иноагентах. Протестующие в Тбилиси бросали коктейли Молотова в полицейских и прорвали заграждения у входа в парламент. На акции протеста против закона об иностранных агентах были задержаны 66 человек.

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