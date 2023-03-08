Британская газета Times утверждает, что спецслужбы стран Запада давно знают об украинском следе в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В статье говорится, что в НАТО рассчитывали на то, что информация об этом не будет обнародована, поскольку это привело бы к обострению отношений между Украиной и Германией.

Также в публикации указано, что европейским разведкам известно имя «частного спонсора» диверсий. Речь идет о состоятельном украинце, который якобы не связан с президентом Владимиром Зеленским, при этом имя его не раскрывается.

«Рано или поздно его имя обязательно будет озвучено, особенно с учетом того, что он, похоже, оставил свою необычную «визитную карточку», — пишет Times.

Накануне американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток». В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.