В МИД КНР не подтвердили и не опровергли информацию о визите Си Цзиньпина в Россию

Китайское внешнеполитическое ведомство не стало подтверждать или опровергать сведения о визите 21 марта председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел республики Мао Нин. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай и Россия поддерживают тесные контакты на всех уровнях, однако по поводу визита, о котором вы спрашиваете, у нас сейчас нет информации», — пояснила она.

До этого пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремлю еще нечего сообщать о дате визита Си Цзиньпина в РФ. Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал сообщения из соцсетей, что поездка председателя Китайской народной республики в РФ якобы уже планируется в текущем месяце. Другие комментарии со стороны Пескова по будущей поездке китайского политика больше не приводились.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что под руководством Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина связи Китая и РФ будут укрепляться.