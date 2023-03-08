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Боррель: закупки снарядов для Украины должны быть в приоритете из существующих средств ЕС

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Jean-Francois Badias/AP

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что существующие средства ЕС должны быть приоритетными для закупки боеприпасов для Украины, прежде чем будет принято решение о выделении на это новых средств. Об этом сообщает Reuters.

Об этом он заявил на встрече министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме.

«Первое, что нужно сделать, — это использовать то, что у нас есть. Если государства – члены будут готовы предоставить больше, я буду рад. Но давайте сегодня будем реалистами и прагматиками и обсудим то, что можно принять сегодня», — сказал Боррель.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что странам Европейского союза необходимо быстро принять решение о финансировании совместных закупок боеприпасов для Украины.

По данным Bloomberg, ожидается, что министры обороны стран Евросоюза, собравшиеся сегодня в Швеции, одобрят план отправки большего количества боеприпасов на Украину

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