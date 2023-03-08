Ермак поговорил с советником президента США по вопросам нацбезопасности Салливаном

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил по телефону с советником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

По информации украинского СМИ, собеседники обсудили ситуацию в Бахмуте и решение продолжать его оборону.

Также уточняется, что Салливан и Ермак коснулись темы, связанной с финансовой и оборонной помощью Киеву.

В предыдущий раз Ермак и Салливан говорили в начале месяца — 1 марта.

Также глава офиса Владимира Зеленского заявил, что вопрос о передаче Украине истребителей решен.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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