Минобороны Эстонии призвало ЕС быстро определиться с финансированием закупки снарядов для Киева

Странам Европейского союза необходимо быстро принять решение о финансировании совместных закупок боеприпасов для Украины. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщает Reuters.

«Когда появятся эти свежие деньги, то это еще и увеличит мощность промышленности. Это нам нужно, в том числе и на будущее, чтобы европейская промышленность была способна производить больше снарядов», — сказал Певкур перед заседанием министров обороны ЕС в Стокгольме.

Сегодня в Швеции главы Минобороны стран Евросоюза обсудят планы по ускорению поставок 155-мм боеприпасов на Украину, которая требует больше таких артиллерийских снарядов.

По данным Bloomberg, ожидается, что министры обороны стран Евросоюза, собравшиеся сегодня в Швеции, одобрят план отправки большего количества боеприпасов на Украину. Издание отмечает, что Украина по-прежнему остро нуждается в боеприпасах, но в то же время государствам – членам ЕС необходимо обратить внимание на собственные истощенные запасы. Кроме того, им необходимо будет обсудить детали и финансирование любых возможных совместных закупок.

Журнал Der Spiegel написал, что Еврокомиссия разработала план, который предусматривает увеличение поставок боеприпасов Украине и повышение объемов их производства в странах Евросоюза.