Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны Эстонии призвало ЕС быстро определиться с финансированием закупки снарядов для Киева

close
100%
Global Look Press

Странам Европейского союза необходимо быстро принять решение о финансировании совместных закупок боеприпасов для Украины. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщает Reuters.

«Когда появятся эти свежие деньги, то это еще и увеличит мощность промышленности. Это нам нужно, в том числе и на будущее, чтобы европейская промышленность была способна производить больше снарядов», — сказал Певкур перед заседанием министров обороны ЕС в Стокгольме.

Сегодня в Швеции главы Минобороны стран Евросоюза обсудят планы по ускорению поставок 155-мм боеприпасов на Украину, которая требует больше таких артиллерийских снарядов.

По данным Bloomberg, ожидается, что министры обороны стран Евросоюза, собравшиеся сегодня в Швеции, одобрят план отправки большего количества боеприпасов на Украину. Издание отмечает, что Украина по-прежнему остро нуждается в боеприпасах, но в то же время государствам – членам ЕС необходимо обратить внимание на собственные истощенные запасы. Кроме того, им необходимо будет обсудить детали и финансирование любых возможных совместных закупок.

Журнал Der Spiegel написал, что Еврокомиссия разработала план, который предусматривает увеличение поставок боеприпасов Украине и повышение объемов их производства в странах Евросоюза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть