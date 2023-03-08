Кадыров прокомментировал пропажу своего коня Зазу в Чехии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на сообщения о пропаже его чистокровного коня по кличке Зазу в Чехии.

По словам чеченского лидера, еще в 2014 году животное попало в санкционный список Запада.

«Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Политик задался вопросом, каким образом могла произойти кража, если конь содержался не на «захолустной ферме», при этом местная полиция узнает об этом лишь спустя несколько дней.

«И кстати, попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18 000. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн», — заявил Кадыров.

По его словам, теперь, узнав настоящую цену скакуна, грабитель «хорошо нагреет руки». Глава Чечни подчеркнул, что не верит в случайности, в то, что конокрады могли похитить «санкционную лошадь».

Ранее профессиональный портал о лошадях и скачках Jezdci сообщил, что с конезавода в чешской деревне Крабчице на северо-востоке страны пропал племенной английский жеребец, владельцем которого считается глава Чечни Рамзан Кадыров. В полиции Чехии подтвердили кражу жеребца, не уточняя личность его владельца. Также сообщалось, что за месяц до начала спецоперации на Украине, 27 января 2022 года, двое русскоязычных мужчин пытались увести Зазу и еще одного коня Кадырова, но тогда им не позволили это сделать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».