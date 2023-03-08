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Генсек ООН Гутерриш прибыл в Киев на встречу с Зеленским

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Gleb Garanich/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 8 марта прибыл в Киев, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик на своей странице в Twitter.

Как сообщали в пресс-службе ООН, на встрече Гутерриш и Зеленский обсудят продление черноморской зерновой инициативы во всех ее нюансах и другие «актуальные вопросы». 9 марта генсек ООН должен вернуться в Нью-Йорк.

Это третий визит Гутерриша на Украину за год.

Ранее в феврале Гутерриш в ходе выступления на специальной сессии Генассамблеи по Украине заявлял, что перспективы мира в конфликте между Россией и украинским государством остаются мрачными.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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