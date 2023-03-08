Bloomberg: Европа продолжает искать боеприпасы для Украины

Ожидается, что министры обороны стран Евросоюза, собравшиеся сегодня в Швеции, одобрят план отправки большего количества боеприпасов на Украину. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Украина по-прежнему остро нуждается в боеприпасах, но в то же время государствам – членам ЕС необходимо обратить внимание на собственные истощенные запасы. Кроме того, им необходимо будет обсудить детали и финансирование любых возможных совместных закупок, говорится в статье.

Bloomberg сомневается, что страны ЕС смогут подписать конкретный план по производству и поставкам боеприпасов на встрече в Брюсселе 23–24 марта.

«В конце концов, в то время как Европейская комиссия призвала делать совместные заказы для европейской промышленности и пообещала предложить меры по сокращению бюрократических проволочек, в предложении ЕС еще не разъяснено, как это будет финансироваться», – говорится в статье.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для обеспечения мира и свободы в Европе ФРГ необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов.

Газета Pais со ссылкой на план для стимулирования поставок Киеву ранее писала, что Евросоюз планирует подключить страны, которые не входят в союз, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины.

Журнал Der Spiegel написал, что Еврокомиссия разработала план, который предусматривает увеличение поставок боеприпасов Украине и повышение объемов их производства в странах Евросоюза.

В начале марта газета The Washington Post написала, что ЕС обсуждает выделение €1 млрд на ускорение поставок Украине снарядов для гаубиц.