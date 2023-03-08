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Густаво Петро: правительство Колумбии не будет вести переговоры с наркокартелями

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Global Look Press

Правительство Колумбии не собирается вести переговоры с наркоторговцами, но они могут заключить сделку с органами правосудия. Такое заявление сделал президент страны Густаво Петро, пишет ТАСС.

«Все просто: переговоры с наркоторговцами не ведутся. Вооруженные группировки неполитического характера будут вести переговоры с прокуратурой», — написал он на своей странице в Twitter. Таким образом он отреагировал на слова председателя Сената страны Роя Баррераса, который призвал правительство не вести переговоры с наркоторговцами.

Крупнейшая в государстве организованная преступная группировка «Клан залива» заявила, что наняла юристов для возможных переговоров о прекращении своей деятельности.

Петро неоднократно заявлял о необходимости добиться мира внутри страны и о готовности вести переговоры с любыми группировками.

Ранее конгресс (парламент) Перу проголосовал за объявление президента Колумбии Густаво Петро персоной нон грата в связи с его критическими высказываниями. Президент Колумбии Густаво Петро по ходу своего выступления заявлял, что перуанские полицейские «как нацисты маршируют против собственного народа», комментируя реакцию властей на антиправительственные протесты.

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