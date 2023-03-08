Для США выгодна утечка данных с новой версией взрывов на «Северных потоках». Об этом заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой «Взгляд».

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток».

Он отметил, что попытка переложить ответственность США на других выглядит неубедительно.

Дробницкий считает, что ключевой момент здесь – просто факт ответа на публикацию расследования американского журналиста Сеймура Херша. Кроме того, по словам эксперта, статья NYT призвана замаскировать неуправляемость США, но такая попытка не увенчается успехом.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков назвал статью чушью и попыткой дезинформации.

В начале февраля 2023 года Херш опубликовал собственное расследование взрывов на «Северных потоках». По его словам, взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных.