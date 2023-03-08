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В посольстве России отреагировали на утечки в СМИ по терактам на «Северных потоках»

Посольство России в США: утечки в СМИ о терактах на «Северных потоках» только сбивают с толку

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Carolyn Kaster/AP

Утечки в американских СМИ о терактах на газопроводах системы «Северный поток» (СП) являются попыткой сбить с толку тех, кто пытается разобраться в данном вопросе. Об этом заявил российский советник-посланник Андрей Леденев, его слова приводит посольство России в Вашингтоне.

Ранее газета The New York Times сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток».

Леденев указал, что публикация мгновенно облетела все СМИ.

По его мнению, примечательно, что она появилась на фоне попыток остановить распространение материала американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к диверсии на СП.

Дипломат указал, что поверить в беспристрастность расследования спецслужб США – невозможно.

Он добавил, что это попытка сбить с толку тех, кто пытается разобраться в ситуации и добраться до истины.

В начале февраля 2023 года Херш опубликовал собственное расследование взрывов на «Северных потоках». По его словам, взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных.

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