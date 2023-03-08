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В Пентагоне заявили, что Украина повысила уровень своей кибербезопасности

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Larry Downing/Reuters

Глава Киберкомандования Вооруженных сил США Пол Накасоне заявил, что за последний год на Украине повысился уровень кибербезопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что нет лучшего примера, чем Украина <…> это очень способный партнер, который смог повысить уровень кибербезопасности», — сказал Накасоне.

Он отметил, что неприкосновенность киберпространства союзников США позволяет при обмене информацией защищать и американские интересы.

Накануне представитель России в ООН Ирина Тяжлова заявила о включении Украины в состав «киберНАТО».

В начале марта доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что подготовленные американцами украинские хакеры могут совершить диверсии на российские предприятия и транспортную инфраструктуру, однако такие кибератаки никак не повлияют на ход специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

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