В Пентагоне заявили, что Украина повысила уровень своей кибербезопасности

Глава Киберкомандования Вооруженных сил США Пол Накасоне заявил, что за последний год на Украине повысился уровень кибербезопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что нет лучшего примера, чем Украина <…> это очень способный партнер, который смог повысить уровень кибербезопасности», — сказал Накасоне.

Он отметил, что неприкосновенность киберпространства союзников США позволяет при обмене информацией защищать и американские интересы.

Накануне представитель России в ООН Ирина Тяжлова заявила о включении Украины в состав «киберНАТО».

В начале марта доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что подготовленные американцами украинские хакеры могут совершить диверсии на российские предприятия и транспортную инфраструктуру, однако такие кибератаки никак не повлияют на ход специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.