Байден и Макрон обсудили помощь Украине

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили в телефонном разговоре оказание помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Также стороны договорились «навязывать России издержки» за проведение спецоперации на Украине.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и «вызовы со стороны Китая международному порядку».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение поддержки Украины может привести к гибели американцев.

Вместе с тем 7 марта обозреватель Джед Баббин в своей статье в газете The American Spectator написал, что Байден продолжает снабжать Украину оружием, но не беспокоится восполнением собственных запасов страны, что может негативно повлиять на национальную безопасность США.