Президент Грузии поддержала митингующих и пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поддерживает митингующих граждан, которые вышли на улицы Тбилиси из-за принятия в первом чтении закона об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»), и пообещала наложить вето на него. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в его Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Зурабишвили из-за митингов аннулировала свои встречи в Нью-Йорке.

«Этот закон надо упразднить любой формой. Его не следует отправлять в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы — «Газета.Ru») . Венецианская комиссия прекрасно знает, что это за закон. Я с самого начала говорила, что наложу вето на этот закон, и я это сделаю», — сказала президент Грузии.

По ее словам, этот закон отдаляет Грузию от Евросоюза, а те, кто выступают за принятие документа, нарушают грузинскую конституцию.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах, что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих. Митингующие попыталась подойти к служебному входу в парламент, но сотрудники полиции перекрыли вход. По данным грузинских СМИ, силовики применили против митингующих газ, из здания парламента Грузии эвакуировали депутатов.