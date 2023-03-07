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Госдеп США не исключил санкции против Грузии из-за ситуации с законом об иноагентах

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Depositphotos

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей грузинских властей из-за ситуации вокруг принятия закона об иноагентах. Об этом он сообщил во время брифинга, трансляция которого ведется в Youtube-канале ведомства.

«Я не буду называть конкретных лиц или компании, которые могут быть подвергнуты американским или другим санкциям. Но у нас есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека», — сказал Прайс, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, правительство Грузии не должно мешать гражданам мирно выражать свой протест и они, как и люди по всему миру, имеют право на это.

Он также подчеркнул, что в Вашингтоне следят за ситуацией в Тбилиси.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах, что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих. Митингующие попыталась подойти к служебному входу в парламент, но сотрудники полиции перекрыли вход. По данным грузинских СМИ, силовики применили против митингующих газ, из здания парламента Грузии эвакуировали депутатов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили аннулировала свои встречи в Нью-Йорке и намерена обратиться к населению.

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