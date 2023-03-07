Офис генсека ООН подтвердил переговоры с Россией по зерновой сделке на следующей неделе

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил во время брифинга, что переговоры с Россией пройдут на высоком уровне в Женеве и на них стороны обсудят зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе в Женеве будет делегация из РФ для дальнейших дискуссий. И они будут проводиться там на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы», — сказал зампредставителя генсека.

Ранее РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник во всемирной организации писали, что российская делегация на следующей неделе встретится с представителями ООН в Женеве. Отмечалось, что тема встречи, скорее всего, будет связана с экспортом зерна и удобрений из РФ.

Также заместитель представителя генерального секретаря ООН сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш в ближайшее время не планирует визит в Москву.