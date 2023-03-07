Президент Грузии отменила встречи в США из-за митингов и готовится обратиться к населению

Президент Грузии Саломе Зурабишвили аннулировала свои встречи в Нью-Йорке из-за митингов в Тбилиси и намерена обратиться к населению. Об этом сообщили в ее администрации, передает ТАСС.

Как рассказали в администрации президента, Зурабишвили в настоящее время находится с визитом в США.

«Президент аннулировала все свои встречи, запланированные на сегодня в ООН, и готовится обратиться к населению», — говорится в сообщении.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния», что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих. Митингующие попыталась подойти к служебному входу в парламент, но сотрудники полиции перекрыли вход. По данным грузинских СМИ, силовики применили против митингующих газ, из здания парламента Грузии эвакуировали депутатов.