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Президент Грузии отменила встречи в США из-за митингов и готовится обратиться к населению

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РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили аннулировала свои встречи в Нью-Йорке из-за митингов в Тбилиси и намерена обратиться к населению. Об этом сообщили в ее администрации, передает ТАСС.

Как рассказали в администрации президента, Зурабишвили в настоящее время находится с визитом в США.

«Президент аннулировала все свои встречи, запланированные на сегодня в ООН, и готовится обратиться к населению», — говорится в сообщении.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния», что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих. Митингующие попыталась подойти к служебному входу в парламент, но сотрудники полиции перекрыли вход. По данным грузинских СМИ, силовики применили против митингующих газ, из здания парламента Грузии эвакуировали депутатов.

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