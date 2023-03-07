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Шольц заявил, что за год много раз говорил с Путиным и будет это делать и дальше

Канцлер ФРГ Шольц сообщил о намерении продолжать созваниваться с Путиным

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Global Look Press/РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что за год много раз проводил телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и намерен это делать и дальше. Об этом он сообщил во время дискуссии с гражданами в городе Котбус, которая транслируется на сайте правительства.

Как рассказал Шольц, после последней личной встречи с Путиным в Москве в 2022 году он провел с ним «очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго».

«И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды», — отметил немецкий канцлер, отвечая на вопросы граждан.

При этом он подчеркнул, что если говорить о переговорах, «то должно быть что-то, что не является навязанным миром».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин открыт к переговорам с Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, но инициатив от них не было.

1 марта канцлер ФРГ заявил, что правительство Германии считает, что Россия должна первой сделать шаг к достижению мира на Украине.

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