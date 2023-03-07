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МИД Швеции заявил, что в стране не будут размещать ядерное оружие после вступления в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что после вступления страны в НАТО на территории королевства не будет размещено ядерное оружие. Об этом он сообщил шведской газете Dagens Nyheter.

«Нет, не будет», — сказал Билльстрём, отвечая на соответствующий вопрос от газеты.

По его словам, шведское правительство будет «следовать тому, что было сказано другими северными странами». Глава МИД имеет в виду Норвегию и Данию, на территории которых также не размещено ядерное оружие.

Как отмечает газета, правительство в скором времени представит новый закон Швеции о НАТО, в котором говорится, что Стокгольм «не видит причин для размещения ядерного оружия или постоянных баз на шведской территории в мирное время».

Ранее президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что венгерский парламент собирается в мае провести заседание по вопросу ратификации документов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

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