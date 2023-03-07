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МИД: Запад должен ответить на запросы РФ вместо организации утечек по «Северным потокам»

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что утечки о подрывах «Северных потоков» в СМИ западных стран допускают те, кто не хочет проводить расследование в правовом поле.

«Интересно, кто же допускает подобные утечки (о подрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». — «Газета.Ru»), заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов», — написала она.

По словам Захаровой, странам Запада, которые имеют отношение к произошедшим диверсиям, нужно ответить на официальные запросы России и проработать материалы расследования американского журналиста Сеймура Херша, вместо организации утечек.

Кроме того, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в Twitter, что публикация издания The New York Times об инциденте на трубопроводах подтверждает правоту российской стороны о необходимости проведения независимого расследования под эгидой генсека ООН Антониу Гутерриша.

Ранее Zeit писало, что следственные органы Германии идентифицировали судно, возможно участвовавшее в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которое могла арендовать компания, принадлежавшая украинцам.

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