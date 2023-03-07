Подоляк заявил, что Киев «абсолютно не причастен» к атакам на «Северный поток»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев «абсолютно не причастен» к прошлогодним атакам на газопроводы «Северный поток». Об этом Подоляк сообщил Reuters после публикации статьи The New York Times, в которой утверждается, что ответственность за подрыв несет проукраинская группировка.

Подоляк также отметил, что Киев и не имеет информации о том, что произошло с газопроводами.

Ранее газета The New York Times написала, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов «Северный поток». При этом в статье говорится, что у США нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского или что подрыв «Северных потоков» был произведен по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников.

Колумнисты The New York Times Адам Энтус, Джулиан Барнс и Адам Голдман выразили мнение, что немецкая общественность может перестать поддерживать поставки помощи Украине из-за информации о причастности Киева к подрыву «Северных потоков».

Член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков назвал чушью и попыткой дезинформации публикацию издания The New York Times о новых данных разведки США по подрывам «Северных потоков».