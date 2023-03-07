Зеленский объяснил решение не выводить украинские войска из Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое решение не выводить украинские войска из Артемовска (украинское название — Бахмут) тем, что если российские силы возьмут его под своей контроль, то им будет открыт путь в другие города. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам президента, для Украины такое решение является тактическим.

«Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше. Они могли бы отправиться в Краматорск, они могли бы отправиться в Славянск, это была бы открытая дорога для русских после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении», — сказал Зеленский.

По его мнению, целью российских войск в Артемовске является желание достичь «маленькую победу».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил, что взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны украинских войск.