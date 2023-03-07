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Зеленский объяснил решение не выводить украинские войска из Артемовска

Зеленский объяснил оборону ВСУ Артемовска нежеланием открывать дорогу на другие города

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое решение не выводить украинские войска из Артемовска (украинское название — Бахмут) тем, что если российские силы возьмут его под своей контроль, то им будет открыт путь в другие города. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам президента, для Украины такое решение является тактическим.

«Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше. Они могли бы отправиться в Краматорск, они могли бы отправиться в Славянск, это была бы открытая дорога для русских после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении», — сказал Зеленский.

По его мнению, целью российских войск в Артемовске является желание достичь «маленькую победу».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил, что взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны украинских войск.

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