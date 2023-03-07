Глава МИД Франции Колонна: ЕС будет усиливать санкционное давление на Россию

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что ЕС продолжит усиливать санкции против России. Заявление было сделано на заседании Комиссии по международным делам Нацсобрания страны.

Колонна отметила, что 10 пакетов санкций ЕС относятся не ко всему российскому народу, а только к лицам, которые ответственны за начало специальной военной операции России на Украине, а также пообещала, что санкционное давление продолжит усиливаться.

Ранее глава французского внешнеполитического ведомства заявила, что Франция будет оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется.

1 марта руководитель Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Париж ведет переговоры с Киевом о возможном обучении украинских пилотов в Польше.