Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Франции Колонна: ЕС будет усиливать санкционное давление на Россию

close
100%
MinColonna/Twitter

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что ЕС продолжит усиливать санкции против России. Заявление было сделано на заседании Комиссии по международным делам Нацсобрания страны.

Колонна отметила, что 10 пакетов санкций ЕС относятся не ко всему российскому народу, а только к лицам, которые ответственны за начало специальной военной операции России на Украине, а также пообещала, что санкционное давление продолжит усиливаться.

Ранее глава французского внешнеполитического ведомства заявила, что Франция будет оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется.

1 марта руководитель Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Париж ведет переговоры с Киевом о возможном обучении украинских пилотов в Польше.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть