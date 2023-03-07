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В ООН сообщили, что генсек организации Гутерриш прибыл на Украину и направляется в Киев

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Gleb Garanich/Reuters

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл на территорию Украины и направляется в Киев, 8 марта он встретится в украинской столице с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге, передает РИА Новости.

«В данный момент он на Украине и направляется в Киев, где в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским», — сказал Хак.

Как сообщали в ООН, на встрече Гутерриш и Зеленский обсудят продление черноморской зерновой инициативы во всех ее нюансах и другие «актуальные вопросы». 9 марта генсек ООН должен вернуться в Нью-Йорк.

Ранее заместитель официального представителя генсека Хак сообщал, что Гутерриш в ближайшее время не планирует визит в Москву.

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