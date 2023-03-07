Журналист Херш посмеялся над статьей NYT о «Северных потоках» и пообещал свой материал

Автор расследования о диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» Сеймур Херш отказался комментировать статью издания The New York Times (NYT) о новых данных, связанных с инцидентом и рассмеялся. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня нет каких-либо комментариев. Я не официальное лицо. Я написал свой материал... Я сейчас гляжу на (публикацию NYT. — «Газета.Ru»). Вот это да, источники не называются», — сказал он в ответ на вопрос агентства и, по данным РИА Новости, засмеялся, попрощавшись с журналистом.

Газета «Известия» также пообщалась с Хершем. В беседе с ней он со смехом и удивлением отреагировал на статью американского издания и анонсировал свой новый материал на тему подрывов «Северных потоков».

Ранее член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков назвал чушью и попыткой дезинформации публикацию издания The New York Times о новых данных разведки США по подрывам «Северных потоков».