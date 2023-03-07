Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении

Депутаты грузинского парламента приняли в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Трансляцию соответствующего заседания вел сайт законодательного органа страны.

После проведения голосования спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что 76 голосов было отдано за принятие законопроекта и 13 — против.

Спикер отметил, что на следующем заседании будет обсуждаться американская версия законопроекта.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что будущее государства не принадлежит агентам других стран. По его словам, он поддерживает спорные законопроекты о «прозрачности иностранного влияния» и «регистрации иностранных агентов», которые рассматривает парламент страны.

Как указал премьер Грузии, некоторые неправительственные организации в стране работают на подрыв государственности республики. Он также добавил, что часть НПО получала средства из-за рубежа на антиправительственные протесты.