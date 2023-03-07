Сенатор Пушков назвал попыткой дезинформации статью NYT о подрывах на «Северных потоках»

Член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков назвал чушью и попыткой дезинформации публикацию издания The New York Times о новых данных разведки США по подрывам «Северных потоков».

«Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве Северного потока и перенести их на некие невнятные «проукраинские группы» (что за чушь?)», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, никакая группировка не имела бы технической способности осуществить такую сложную операцию. «За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации», - добавил он.

Пушков также назвал закономерной реакцию журналиста Сеймура Херша, который рассмеялся в ответ на вопрос о публикации NYT про «Северные потоки».

Ранее газета The New York Times сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов «Северный поток». В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.

Также изучившие новые разведывательные данные о подрыве газопроводов «Северный поток» американские официальные лица заявили, что нет никаких доказательств причастности России к произошедшему.

В начале февраля 2023 года Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на «Северных потоках». По его словам, взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных.