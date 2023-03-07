Глава МИД КНР Цинь: продолжение «ложного пути» США в отношении КНР приведет к конфронтации

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что, если США продолжат «идти по ложному пути», осуществляя свою текущую политику в отношении КНР, это приведет стороны к конфронтации. Его речь на пресс-конференции приводит сайт китайского МИД.

«Если США не нажмут на тормоза и продолжат идти по ложному пути, никакие ограждения не смогут остановить сход с рельсов и опрокидывание, и это обязательно приведет к конфронтации и конфликту», — сказал он.

Министр отметил, что Соединенные Штаты много говорят о соблюдении правил, но, при этом, ведут нечестную конкуренцию.

Ранее глава МИД Китая заявил, что Пекин должен развивать свои отношения с Россией, так как обстановка в мире становится «все более неспокойной». Он не дал определенного ответа на вопрос, посетит ли лидер КНР Си Цзиньпин Россию после заседания китайского парламента, которое продлится еще неделю.