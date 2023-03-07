Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белый дом сообщил, когда Байден примет президента Южной Кореи Юна Сок Еля

Белый дом сообщил, что Байден примет президента Южной Кореи Юна Сок Еля 26 апреля

close
100%
Aleksandra Szmigiel/Reuters

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден должен встретиться с президентом Южной Кореи Юном Сок Елем и его супругой Ким Гон Хи в Вашингтоне 26 апреля. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Сообщается, что главы государств планируют обсудить расширение двусторонних политических и экономических связей, а также затронуть вопросы безопасности в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна.

Отмечается, что встреча приурочена к 70-летию американо-корейского альянса.

Это будет второй государственный визит Юна Сок Еля при администрации Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в рамках личной встречи в Вашингтоне обсудили поставки оружия украинской армии. Отмечалось, что американский лидер с немецким канцлером обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине, а также поговорили о важности сохранения глобальной солидарности с народом Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть