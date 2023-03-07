Белый дом сообщил, когда Байден примет президента Южной Кореи Юна Сок Еля

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден должен встретиться с президентом Южной Кореи Юном Сок Елем и его супругой Ким Гон Хи в Вашингтоне 26 апреля. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Сообщается, что главы государств планируют обсудить расширение двусторонних политических и экономических связей, а также затронуть вопросы безопасности в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна.

Отмечается, что встреча приурочена к 70-летию американо-корейского альянса.

Это будет второй государственный визит Юна Сок Еля при администрации Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в рамках личной встречи в Вашингтоне обсудили поставки оружия украинской армии. Отмечалось, что американский лидер с немецким канцлером обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине, а также поговорили о важности сохранения глобальной солидарности с народом Украины.