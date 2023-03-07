Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВФ: спад в экономике России был не таким серьезным, как ожидалось

В МВФ назвали незначительным влияние конфликта на Украине на Среднюю Азию

close
100%
РИА «Новости»/Depositphotos

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Бо Ли заявил, что спад в экономике России после начала спецоперации оказался не таким серьезным как ожидалось, с учетом санкций. Заявление было сделано на онлайн-семинаре МВФ, посвященном регионам Закавказье и Средней Азии.

Экономист отметил, что до сих пор негативное влияние украинского конфликта на экономику стран Закавказья и Среднюю Азию было ограниченным, более того, положительную роль сыграло прибытие покинувших страну из-за мобилизации россиян и «отток капитала из России». При этом Бо Ли подчеркнул, что ситуация, «безусловно, может ухудшиться».

Ранее сообщалось, что объем переводов из России в страны СНГ в 2022 году вырос в 2,5 раза, а переводы в Грузию выросли в 12 раз. По данным грузинского нацбанка, переводы из России составили 60% всех переводов в страну из-за рубежа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть