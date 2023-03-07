МВФ: спад в экономике России был не таким серьезным, как ожидалось

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Бо Ли заявил, что спад в экономике России после начала спецоперации оказался не таким серьезным как ожидалось, с учетом санкций. Заявление было сделано на онлайн-семинаре МВФ, посвященном регионам Закавказье и Средней Азии.

Экономист отметил, что до сих пор негативное влияние украинского конфликта на экономику стран Закавказья и Среднюю Азию было ограниченным, более того, положительную роль сыграло прибытие покинувших страну из-за мобилизации россиян и «отток капитала из России». При этом Бо Ли подчеркнул, что ситуация, «безусловно, может ухудшиться».

Ранее сообщалось, что объем переводов из России в страны СНГ в 2022 году вырос в 2,5 раза, а переводы в Грузию выросли в 12 раз. По данным грузинского нацбанка, переводы из России составили 60% всех переводов в страну из-за рубежа.