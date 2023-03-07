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Путин поручил подготовить предложения об установлении в РФ праздника в честь психологов

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Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 июня представить предложения об установлении в РФ профессионального праздника — Дня психолога, информирует пресс-служба Кремля.

«Разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника – Дня психолога», — говорится в тексте.

Соответствующее поручение президент дал по итогам встречи с участниками II Конгресса молодых ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования, прошедшей 1 декабря прошлого года.

Путин также предложил рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, при этом обратив внимание на оказание такой помощи беженцам и вынужденным переселенцам и организации системной работы по лечению последствий посттравматических расстройств у военнослужащих и членов их семей.

В прошлом году Путин заявил, что поручит рассмотреть вопрос об объявлении 22 ноября Днем психолога.

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