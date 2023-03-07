Путин поручил разработать меры для постоянного мониторинга на сейсмоопасных территориях

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать комплекс мер, направленных на исследование опасных природных явлений и проведение постоянного мониторинга на сейсмоопасных территориях. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам встречи с участниками II Конгресса молодых ученых, состоявшейся 1 декабря 2022 года.

Также Путин поручил проработать меры для исследования опасных природных явлений и сейсмоконтроля на критически важных объектах и объектах повышенной опасности, расположенных в сейсмоактивных районах.

Глава государства также потребовал привлечь к этой работе государственные корпорации и иные организации, в том числе занимающиеся поиском и добычей полезных ископаемых и промышленным рыболовством. Путин поручил обеспечить осуществление проектов в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного и техногенного характера на полуострове Камчатка и острове Сахалин.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин. Первый доклад президент ожидает до 1 августа 2023 года.

Ранее в ООН рассказали, что ущерб от прошедших в Турции разрушительных землетрясений уже превысил $100 млрд.