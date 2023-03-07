Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил разработать меры для постоянного мониторинга на сейсмоопасных территориях

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать комплекс мер, направленных на исследование опасных природных явлений и проведение постоянного мониторинга на сейсмоопасных территориях. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам встречи с участниками II Конгресса молодых ученых, состоявшейся 1 декабря 2022 года.

Также Путин поручил проработать меры для исследования опасных природных явлений и сейсмоконтроля на критически важных объектах и объектах повышенной опасности, расположенных в сейсмоактивных районах.

Глава государства также потребовал привлечь к этой работе государственные корпорации и иные организации, в том числе занимающиеся поиском и добычей полезных ископаемых и промышленным рыболовством. Путин поручил обеспечить осуществление проектов в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного и техногенного характера на полуострове Камчатка и острове Сахалин.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин. Первый доклад президент ожидает до 1 августа 2023 года.

Ранее в ООН рассказали, что ущерб от прошедших в Турции разрушительных землетрясений уже превысил $100 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть