В офисе Гутерриша ответили, планируется ли поездка генсека ООН в Москву

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш в ближайшее время не планирует визит в Москву, передает ТАСС.

Хак анонсировал только поездку Гутерриша в Киев.

«Нечего сообщить о других поездках», — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли генсек ООН посетить Россию.

Ранее сообщалось, что Антониу Гутерриш 7 марта прибыл в Польшу, откуда отправится на Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча запланирована на утро 8 марта. На повестке дня, в частности, стоит продление зерновой сделки. 9 марта генсек Организации Объединенных Наций должен вернуться в Нью-Йорк.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.