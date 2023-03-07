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Боррель: ЕС готов принять меры против Белоруссии после заочного приговора Тихановской

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Global Look Press

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать оппозицию Белоруссии и готов принять меры после вынесения заочного приговора экс-кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Об этом говорится в заявлении Борреля на сайте дипслужбы ЕС.

По словам Борреля, ЕС «осуждает абсурдные приговоры», выносимые в Белоруссии, будет продолжать поддерживать оппозицию страны и «готов принять меры в ответ на продолжающееся возмутительное нарушение прав ее населения».

Ранее Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии общего режима по делу координационного совета белорусской оппозиции. С августа 2020 года она живет в Литве. Также обвинительные приговоры прозвучали в адрес других белорусских оппозиционеров, однако они тоже находятся за границей. Тихановская в своем Telegram-канале в ответ на приговор призвала чиновников и судей в Белоруссии «не подставляться» ради защиты действующей власти.

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