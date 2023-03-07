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ЕК вместе с Польшей планирует отслеживать «похищенных РФ с Украины детей»

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Markus Schreiber/AP

Еврокомиссия совместно с Польшей планирует отслеживать «похищенных Россией с Украины детей». Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант, сообщает РИА Новости.

«Мы все еще обсуждаем эту инициативу (отслеживания «похищенных Россией с Украины детей». — «Газета.Ru») с нашими партнерами в Польше, а также с агентствами ООН, которые могут быть связаны с подобной работой. Я надеюсь, что мы сможем рассказать об этой инициативе в ближайшие дни», — пояснила Спинант.

США и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в насильственном вывозе населения, в том числе детей, с территории Украины.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова говорила, что семьям выдается право попечительства над детьми из новых регионов РФ, а не право на усыновление.

До этого глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что из Купянска насильно вывозят жителей этого города, передавая их дома военным Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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