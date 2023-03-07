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Первая леди США похвалила «уровень энергии» Байдена и его планы на переизбрание в 2024 году

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Charles Dharapak/AP

Первая леди США Джилл Байден заявила, что не сомневается в уровне энергии своего мужа, главы Белого дома Джо Байдена, передает Fox News. По ее словам, она не разделяет беспокойство относительно состояния здоровья 80-летнего американского президента.

«Сколько 30-летних могли поехать в Польшу, сесть в поезд, проехать еще девять часов, поехать на Украину, встретиться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским? Уровень его энергии, уровень его страсти. Так что посмотрите на этого человека, посмотрите, что он делает, посмотрите, что он продолжает делать каждый день», — отметила Джилл Байден в интервью CNN.

Как указал первая леди США, она поддержит Байдена, если он решит пойти на второй президентский срок в 2024 году. Она также добавила, что это решение полностью зависит от него.

Ранее сообщалось, что Байден с иронией рассказал про перенесенную операцию с целью проверки наличия у него мозга.

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