В Софии могут снести памятник Советской Армии после многолетних дебатов

Партия ГЕРБ после многолетнего противодействия поддержала инициативу проевропейской «Демократической Болгарии» по ликвидации памятника Советской Армии в Софии, пишет Euractiv. По информации портала, в пользу сноса монумента выступил лидер политической силы, экс-премьер страны Бойко Борисов.

Как отмечается, предложение о демонтаже памятника впервые было включено в повестку дня городского совета Софии и будет рассмотрено 9 марта. Согласно тексту, «Демократическая Болгария» призвала градоначальника Йорданку Фандакову обратится к руководству страны для перевода монумента в госсобственность и переноса за пределы города.

В тексте утверждается, что сам памятник якобы появился в Софии как часть советской пропаганды в самом центре города. При этом в «Демократической Болгарии» подчеркивали, что монумент не имеет никакой исторической ценности.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили памятник Советской Армии в Софии.