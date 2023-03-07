В МИД РФ раскрыли детали нового российско-иранского договора

Новый российско-иранский договор будет носить всеобъемлющий характер, заявили «Парламентской газете» в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. О подготовке документа ранее сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подписание соглашения ознаменует выход партнерства двух стран на стратегический уровень.

В МИД РФ также отметили, что документ охватывает все сферы практического взаимодействия между Москвой и Тегераном. По словам дипломатов, при разработке договора учитывались как прежние заделы, так и опыт кооперации по различным направлениям, полученный в последние годы. Уточняется, что новое соглашение гораздо шире заключенного в 2001 году, поэтому требуется его согласование со всеми вовлеченными структурами, как в России, так и в Иране.

Ранее Джалали заявил, что Иран ожидает с визитом главу Центрального Банка РФ Эльвиру Набиуллину. Глава иранского регулятора Мохаммад Реза Фарзин также сообщил, что представители ЦБ России и исламской республики в январе подписали соглашение о сотрудничестве.