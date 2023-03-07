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WP: Байден намерен поднять налоги и урезать выплаты на лекарства, чтобы спасти Medicare

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Graeme Sloan/Sipa USA via Reuters

В администрации президента США Джо Байдена планируют повысить налоги для граждан, получающих свыше $400 тыс. в год, и сократить выплаты на покупку лекарств по рецепту врача в рамках страховой программы Medicare. Копию предложения получило издание Washington Post.

Целью предлагаемых мер называется стабилизация программы и обеспечение медицинской страховкой пожилого населения в ближайшие 25 лет. Медицинская страховка Medicare обеспечивает доступ к услугам здравоохранения примерно 60 млн американских пенсионеров. Ожидается, что в 2028 году программа может быть автоматически сокращена в 2028 году из-за убыточности, что может привести к отказу в предоставлении медицинских услуг пожилым людям.

Налоги на доход от инвестиций планируется поднять с 3,8% до 5%. Также план предусматривает расширение категорий дохода, на который распространяется данный налог.

Параллельно в республиканской партии выступают с критикой сокращения расходов на лекарства по рецепту, предпринятого в 2022 году и предлагаемого повышения налогов. На этом фоне экс-президент США Дональд Трамп пообещал избавить США от «головорезов-марксистов» после прихода к власти.

Ранее сообщалось, что 9 марта Байден представит проект бюджета США на 2024 год.

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