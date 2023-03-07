Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии Хегер покинул правящую партию перед выборами

close
100%
РИА «Новости»

Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что решил выйти из правящей партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) для создания собственного политического проекта, передает teraz.sk. По его словам, новая партия получит название «Демократы» и будет основываться на порядочности, опыте, конструктивном диалоге и продолжении реформ.

«Моя роль и миссия в движении [ОЛНЛ] выполнены. У меня есть свое видение политики. Я знаю, что если я хочу его реализовать, я должен идти своим путем», — отметил Хегер.

Как указал премьер Словакии, он прошел долгий путь с правящей партией и желает ей всего наилучшего. Он также добавил, что в новый политический проект с ним пойдет временный глава минобороны страны Ярослав Надь. При этом «Демократы» должны быть созданы до досрочных парламентских выборов в республике, которые должны пройти в конце сентября.

Ранее сообщалось, что в Словакии предложили платить гражданам по €500, чтобы поднять явку на выборах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть