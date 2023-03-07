Премьер Словакии Хегер покинул правящую партию перед выборами

Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что решил выйти из правящей партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) для создания собственного политического проекта, передает teraz.sk. По его словам, новая партия получит название «Демократы» и будет основываться на порядочности, опыте, конструктивном диалоге и продолжении реформ.

«Моя роль и миссия в движении [ОЛНЛ] выполнены. У меня есть свое видение политики. Я знаю, что если я хочу его реализовать, я должен идти своим путем», — отметил Хегер.

Как указал премьер Словакии, он прошел долгий путь с правящей партией и желает ей всего наилучшего. Он также добавил, что в новый политический проект с ним пойдет временный глава минобороны страны Ярослав Надь. При этом «Демократы» должны быть созданы до досрочных парламентских выборов в республике, которые должны пройти в конце сентября.

Ранее сообщалось, что в Словакии предложили платить гражданам по €500, чтобы поднять явку на выборах.