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Лидер немецкой СДПГ Клингбайль: момент начала переговоров с Москвой должен выбирать Киев

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Телеграм-канал «Виталий Кличко»

Руководитель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, накануне посетивший Киев, заявил, что момент начала переговоров с Россией должна выбрать сама Украина. Об этом он сказал в интервью корреспонденту издания BILD.

«С какого момента начнутся переговоры с Россией, должно решать украинское правительство. Сейчас речь идет об укреплении Украины в военном отношении», — отметил он.

Клингбайль подчеркнул, что в настоящее время очень важно, чтобы «вооружение быстро производилось в Европе» и поставлялось на Украину. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц дал понять, что Украина будет получать поддержку до тех пор, пока она в ней нуждается.

Он также отметил, что вопрос вступления Украины в ЕС очень важен «с политической точки зрения». «Я всегда призывал Украину к тому, чтобы она начала переговоры о вступлении. Понятно, что Украина должна соответствовать определенным стандартам», - добавил он.

Накануне лидер немецкой Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль и руководитель фракции в Бундестаге Рольф Мютцених прибыли с визитом в Киев.

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал СДПГ способствовать передаче Киеву истребителей. Мельник назвал визит Клингбайля важным и призвал политиков надавить на правительство Германии для «дальнейших смелых решений» по Украине, в том числе отправке Киеву истребителей.

Ранее председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених выступал против поставок танков на Украину, считая, что подобные призывы втягивают Германию в военное противостояние.

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