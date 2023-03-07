Лукашенко заявил, что украинскому диверсанту помогали скрываться белорусские оппозиционеры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинскому диверсанту, причастному к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи, помогали скрываться белорусские оппозиционеры. Об этом сообщает «БелТА».

«Команды шли от СБУ беглым за границей, в данном случае — в Польше, оттуда они связывались, в данном случае это был врач, с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. Притом и на начальном, и на конечном этапе нашей операции», — сказал белорусский лидер.

Ранее СМИ опубликовали сообщения о том, что беспилотники, якобы запущенные с территории Черниговской и Киевской областей Украины, совершили атаку на военный аэродром Мачулищи под Минском. Более того, сообщалось о якобы перестрелке на белорусско-украинской границе.

Позднее Лукашенко заявил, что в республике задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50.