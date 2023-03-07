Белорусские пограничники задержали операторов БПЛА на границе с Польшей

Белорусские пограничники заявили, что задержали операторов беспилотника, который пытался пересечь белорусско-польскую границу.

По информации погранслужбы, инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь на 7 марта. Операторы дрона запускали его неподалеку от границы, добавили в ведомстве.

Ранее на территории воинской части в Сакском районе Крыма в ночь на 1 марта упали два беспилотника, модель которых не установлена.

По информации источников издания, один из беспилотников взорвался. В результате взрыва в служебных постройках были повреждены стекла.

До этого Telegram-канал Baza писал, что два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Крыму.

По предварительным данным канала, беспилотники упали в результате работы систем противовоздушной обороны или радиоэлектронной борьбы. В результате взрыва никто не пострадал.

1 марта Минобороны сообщило, что российские войска отбили атаку 10 ударных БПЛА на Крым — шесть были сбиты силами ПВО, еще четыре поражены радиоэлектронными средствами борьбы.