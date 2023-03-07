Лукашенко: теракт в Брянской области и диверсия под Минском являются звеньями одной цепи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что теракт в Брянской области и диверсия на аэродроме в Мачулищах являются звеньями одной цепи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, таким образом причастные к диверсии и теракту хотели продемонстрировать западным партнерам, на что они способны.

«Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это», — рассказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко говорил, что теракт против российских самолетов на аэродроме в Энгельсе совершили подготовленные украинскими спецслужбами группы.

Он добавил, что в подготовке теракта на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, базирующийся на белорусском аэродроме в Мачулищах, был задействован россиянин, обученный украинскими спецслужбами.