Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко: теракт в Брянской области и диверсия под Минском являются звеньями одной цепи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что теракт в Брянской области и диверсия на аэродроме в Мачулищах являются звеньями одной цепи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, таким образом причастные к диверсии и теракту хотели продемонстрировать западным партнерам, на что они способны.

«Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это», — рассказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко говорил, что теракт против российских самолетов на аэродроме в Энгельсе совершили подготовленные украинскими спецслужбами группы.

Он добавил, что в подготовке теракта на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, базирующийся на белорусском аэродроме в Мачулищах, был задействован россиянин, обученный украинскими спецслужбами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть